VIDEO | Venezia-Sampdoria 0-2: bum bum Caputo, colpo salvezza

Colpaccio blucerchiato al Penzo e tre punti pesantissimi nella corsa verso la salvezza. La Sampdoria sbanca Venezia grazie alla doppietta di Caputo e allunga a +7 su Lagunari e Genoa a otto gare dal termine del campionato. Una Sampdoria solida che sfrutta nel migliore dei modi gli svarioni clamorosi degli avversari (prima Maenpaa e poi Fiordilino); Sabiri scippa due volte la palla e Caputo veste i panni del bucaniere e fissa lo 0-2 già nel primo tempo. Colley e compagni chiudono poi ogni varco e la Samp rischia poco anche nella ripresa. Nel recupero (dopo l'espulsione di Henry) le occasioni migliori: Caputo fallisce la tripletta al 91' e Audero nega a Ceccaroni il gol del 2-1. Tre punti d'oro dopo tre sconfitte, ora sotto con il rush finale. La Samp è padrona del proprio destino.

Venezia-Sampdoria 0-2, la cronaca

Gara scorbutica nelle prime battute, ma la Samp tiene bene il campo e al 24' passa in vantaggio dopo un errore clamoroso di Maenpaa. Il portiere dei Lagunari tiene palla e Sabiri in pressing gliela porta via in scivolata, il tocco a porta sguarnita di Caputo fa esplodere il foltissimo gruppo di tifosi blucerchiati presenti al Penzo. La reazione del Venezia non porta a nulla e al 38' arriva il raddoppio, e la doppietta, di Caputo in tap-in dopo un tiro di Sensi respinto dal portiere. Tutto nasce dal pressing di Sabiri che costringe all'errore Fiordilino dando il via all'azione. Finale di controllo per i ragazzi di Giampaolo che non rischiano nulla.

Nella ripresa parte forte il Venezia che spinge per cercare di riaprire il match, ma i blucerchiati controllano bene. Le occasioni latitano fino al 60' quando Candreva prova a sorprendere Maenpaa dalla distanza mentre Nsame al 69' spaventa Audero di testa. Lampo di Quagliarella al 74' con la risposta del portiere avversario poi all'87' il Venezia rimane in dieci uomini per il secondo giallo ad Henry e nel recupero Caputo a tu per tu si divora il 3-0 calciando alto, poi Audero nega a Ceccaroni il 2-1. Triplice fischio e tripudio blucerchiato. Ora la salvezza è più vicina.

Venezia-Sampdoria 0-2, tabellino e voti

Reti: 24' e 38' Caputo

Venezia (4-2-3-1): Maenpaa 4; Ebuhei 6, Caldara 5.5, Ceccaroni 5.5, Haps 5.5; Fiordilino 4.5 (54' Nsame 5), Ampadu 5.5; Aramu 5, Okereke 5 (54' Busio 5.5), Nani 5.5 (67' Kiyine 5); Henry 4: All. Zanetti.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 6.5; Bereszynski 6.5, Ferrari 7, Colley 7 (89' Yoshida sv), Murru 6.5 (82' Augello sv); Candreva 6 (70' Quagliarella 6), Ekdal 6 (82' Vieira sv), Thorsby 6.5; Sensi 6.5 (70' Rincon 6), Sabiri 7; Caputo 7.5. All. Giampaolo.

Arbitro: Orsato di Schio

Note: ammoniti Haps, Sabiri, Henry, Busio. All'86' espulso Henry per somma di ammonizioni.