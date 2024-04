Genoa-Cagliari, probabili formazioni: doppio ballottaggio per Gilardino

Il Genoa è pronto a blindare anche aritmeticamente la salvezza. Il Grifone può raggiungere l'obiettivo battendo il Cagliari lunedì sera a Marassi nel match che chiude la giornata di Serie A. Non sarà però una passeggiata con i sardi che sono reduci dai pareggi con Juventus e Inter e dalla vittoria con l'Atalanta. Ranieri ha bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione con l'Udinese che è tornata a meno tre punti.

Genoa-Cagliari, le scelte di Gilardino

Le assenze limitano le scelte di Gilardino soprattutto in mediana con il rientro di Badelj nella formazione titolare e la probabile conferma di Gudmundsson da mezzala insieme a Frendrup. I grandi dubbi della vigilia sono sugli esterni con Martin e Spence che dovrebbero vincere la concorrenza di Sabelli e Haps. Per il resto Grifone a trazione offensiva con Ekuban e Retegui dal primo minuto e Vitinha pronto a subentrare visto che ha smaltito il problemi fisici. Conferma anche per Vogliacco in difesa al posto dell'infortunato Bani.

Genoa-Cagliari, le scelte di Ranieri

Problemi in quasi tutti i reparti per il Cagliari che senza Dossena potrebbe tornare a giocare a quattro in difesa con Mina e Hatzidiakos centrali e Augello e Zappa sugli esterni. In questo caso sarà 4-3-1-2 con Jankto in mediana e Gaetano trequartista. Se invece venisse confermato il 3-5-2, Wieteska sarà titolare nel pacchetto arretrato e l'ex Samp che resterà in panchina. Pochi dubbi sull'attacco con Lapadula e Shomurodov in campo dal primo minuto e Petagna in panchina, viste le assenze di Luvumbo e Pavoletti.

Genoa-Cagliari, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui

Cagliari (3-5-2) Scuffet, Wieteska, Mina, Hatzidiakos; Nandez, Gaetano, Prati, Sulemana, Augello; Shomurodov, Lapadula

Cagliari-Genoa in diretta tv e streaming

La gara tra Genoa e Cagliari di lunedì alle 20,45 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN tramite sito e app ufficiali scaricabile su tutti i dispositivi abilitati tra cui firestick, Smart TV, smartphone, tablet, Xbox e Playstation. In tv per chi possiede anche l'abbonamento a Sky la partita sarà visbile sul canale 214.