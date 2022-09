Genoa-Modena, probabili formazioni: le scelte di Blessin e Tesser

Dopo la sconfitta contro il Palermo il Grifone deve invertire la tendenza e cominciare a correre. Genoa-Modena si gioca sabato 17 settembre alle ore 16:15 e la formazione di Blessin va a caccia della prima vittoria al Ferraris dopo i due pareggi contro Benevento e Parma. In classifica guidano Reggina e Brescia con 12 punti, terzo posto per il Cagliari a 10, poi Frosinone e Bari a 9. Subito dietro il Genoa con i suoi 8 punti, insieme a Cittadella, Spal e Ascoli. Le scelte di Blessin e Tesser per il match.

Le probabili formazioni di Genoa-Modena

QUI GENOA. Blessin ha cambiato molto poco in questo primo scorcio di campionato e molto probabilmente proseguirà con gli uomini scelti finora. Poche sorprese, quindi, con Martinez tra i pali e difesa a quattro con Hefti, Bani, Dragusin e Pajac. Centrocampo con Badelj e Frendrup a fare diga e poi Portanova, Ekuban e finalmente Aramu alle spalle di coda. I ballottaggi sono i soliti: Ekuban-Yeboah e Portanova-Jagiello.

QUI MODENA. Il Modena è una matricola, ma dopo la promozione dalla Serie C la società aveva condotto un mercato importante, al momento non corroborato dai risultati. Tre punti in cinque gare per i Canarini terzultimi in classifica, a livello di formazione Tesser porta avanti il 4-3-1-2 con un fronte offensivo di qualità: Tremolada a inventare; Diaw e Falcinelli a finalizzare. Ballottaggio in porta tra Gagno e Seculin, a centrocampo Magnino è in vantaggio su Armellino.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Ekuban; Coda. All. Blessin.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Azzi, De Maio, Cittadini, Oukhadda; Panada, Gargiulo, Magnino; Tremolada; Diaw, Falcinelli. All. Tesser.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Calcio d'inizio: sabato 17 settembre, ore 16:15.

Dove vedere Genoa-Modena in diretta TV e streaming: Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live, Onefootball.