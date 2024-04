Genoa-Cagliari, maglia speciale per il Grifone

Un nuova maglia dedicata a Genova da indossare nella prossima gara. Il Genoa ha deciso così di omaggiare la città vestendo una nuova divisa nel match di lunedì sera contro il Cagliari, l'ennesimo giocato in un giorno diverso dalla classica, per gli altri, domenica.

La maglia del Genoa contro il Cagliari

La maglia del Grifone, come spiegato sul sito ufficiale rossoblu, sarà un omaggio al capoluogo ligure con la scritta Genova e lo scudo crociato di San Giorgio sulle maniche. La scelta di cambiare kit di gioco viene spiegata così dal club: "Nella settimana della Festa della Bandiera, il club prende parte alle celebrazioni istituzionali rendendo omaggio alla città, e ai suoi residenti, tramite la realizzazione di una versione particolare del primo kit di gioco. Nella fattispecie la classica maglia a quarti rossa e blu, prodotta dallo sponsor tecnico Kappa, è stata addobbata, sul fronte, con una patch riportante la scritta GENOVA e, sulle maniche, con lo scudo crociato a richiamare il vessillo di San Giorgio".

La vendita delle maglie per beneficenza

Va poi sottolineato il fatto che le "Le maglie indossate dai giocatori verranno messe all’asta sul canale ebay del club e i fondi raccolti devoluti a un’associazione benefica che opera in ambito locale. Le maglie lanciate per la Festa della Bandiera sono già disponibili, per il pubblico, nelle varianti home, away, third (kombat e kombat pro), sia nei negozi fisici che sul canale e-commerce".