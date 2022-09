Ritrovata la Panda rubata prima di Palermo-Genoa alla famiglia rossoblù

Colpo di scena finale nell'ormai nota vicenda della famiglia genovese rimasta bloccata in Sicilia dopo il furto della Panda prima di Palermo-Genoa. L'auto è stata ritrovata e imbarcata, nella serata di sabato 10 settembre 2022, sul traghetto offerto da Gnv (Grandi Navi Veloci) per il viaggio ritorno dopo gli appelli lanciati attraverso le pagine di PalermoToday e GenovaToday.

Decisive le indagini dei carabinieri, ai quali era stata sporta denuncia dalla coppia genovese dopo il furto andato in scena nel quartiere di Altarello. Ancora da chiarire le dinamiche del ritrovamento da parte dei militari.

"Grazie alla mobilitazione generale - spiega a GenovaToday Valentina, che aveva lanciato l'appello dopo il furto - l'auto è stata ritrovata anche se con qualche danno e senza gli effetti personali che c'erano all'interno. Ringrazio tutti coloro che si sono mossi per questa vicenda".

Ma cosa era successo? Facciamo un passo indietro. La famiglia si era diretta in Sicilia in automobile per assistere a Palermo-Genoa, match che si è giocato venerdì sera allo stadio Renzo Barbera, una volta in città ha fatto tappa nel quartiere di Altarello per un pranzo con alcuni amici ma, al momento di ripartire, c'è stata l'amara scoperta. L'auto, infatti, era stata rubata, all'interno anche una valigia con vestiti, chiavi di casa e un tablet. La coppia aveva quindi sporto denuncia ai carabinieri ed era rimasta bloccata in Sicilia senza un mezzo di trasporto in attesa delle indagini dei militari, con una bambina di sei anni e una cagnolina senza una zampa non in grado di camminare. Dopo il pezzo di GenovaToday è arrivata la possibilità di un viaggio in traghetto gratis da Gnv che ha contattato la nostra redazione. Infine la svolta, l'auto è stata ritrovata e, per una volta, è arrivato anche il lieto fine. Grandi Navi Veloci, per voce del direttore commerciale Andrea Della Valle ha confermato a Genova Today che l'auto è stata imbarcata gratuitamente insieme alla famiglia nella serata di sabato, arriverà a Genova domenica sera.