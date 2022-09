Genoa-Modena, le linee speciali Amt in servizio

In occasione dell’incontro di calcio Genoa - Modena, in programma sabato 17 settembre alle ore 16.15 allo stadio Luigi Ferraris, sono programmati alcuni autobus speciali.

In partcolare, sarà attivato il servizio delle linee BM (Molassana - Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento - Stadio) e KM (piazzale Kennedy - Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde - Stadio) con arrivo in via Monticelli.