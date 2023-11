Record italiano nei 200 misti e pass per le Olimpiadi per Alberto Razzetti

Dopo Gregorio Paltrinieri, anche il ligure Alberto Razzetti ha staccato il pass per le prossime Olimpiadi. Durante le batterie della seconda giornata dell'edizione 2023 degli Assoluti Invernali a Riccione, Razzetti ha fissato il nuovo record italiano nei 200 misti con 1'56"21, scendendo sotto il muro dell'1'57.

I 100 dorso rompono gli indugi del mercoledì. Comanda ovviamente il primatista del mondo (51\"60) Thomas Ceccon che mette in acqua la solita fluidità, pur nuotando a velocità di crociera. Il 23enne di Schio, campione europeo e argento iridato - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina - tocca in 54\"84, con un passaggio controllato in 26\"59 e un ritorno più disinvolto in 28\"25; alle sue spalle c'è un gasato Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), ieri primo nella doppia distanza con pass per i mondiali di Doha, in 54\"94. Terzo è il giovane lariano Christian Bacico - tesserato per Como Nuoto Recoaro, allievo di Verika Scorza, bronzo ai Mondiali juniores e argento agli Europei juniores - in 54\"96. In finale anche un sorprendente Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) quinto in 55\"32 a quattro centesimi dal primato personale.

Nei 100 rana sbaraglia la concorrenza, tra le femmine, una strepitosa Benedetta Pilato che punta a prendersi tutto in serata: record italiano, pass iridato (limite 1'06"5) ed olimpico (tempo limite 1'06"0) e titolo. La 18enne tarantina vola in 1'06"18, con un passaggio ai 50 in 31"10 sotto al primato italiano (1'05"67) di Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) terza in 1'07"96; tra le due si inserisce Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) in 1'07"78.