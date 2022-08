Europei di nuoto, un'altra medaglia per 'Razzo' Razzetti

Un'altra medaglia per Alberto Razzetti agli Europei di nuoto che si stanno svolgendo a Roma. Dopo l'oro nei 400 misti è arrivato anche il bronzo nei 200 farfalla per il nuotatore di Sestri Levante.

Il 23enne genovese, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato da Stefano Franceschi, ha chiuso in 1'55"01 alle spalle della medaglia d'oro, l'ungherese Kristof Milak, (1'52"01) e dell'altro magiaro Richard Marton (1'54"78).

'Razzo' disputerà ancora una gara in questi Europei, i 200 misti.