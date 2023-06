Mondiali di nuoto: convocati Razzetti e Carraro

La carica dei 32 azzurri è pronta per dare la caccia alle medaglie mondiali. La rassegna iridata di nuoto in vasca lunga si svolgerà dal 23 al 30 luglio a Fukuoka, in Giappone, ma l'avventura partirà prima perché gli azzurri saranno dal 14 al 20 luglio a Kurosawa per preparare al meglio le gare dell'anno.

Nella lunga lista dei convocati del CT Cesare Butini ci sono anche Martina Carraro e Alberto Razzetti. La genovese ha già vinto una medaglia mondiale proprio in Asia, nel 2019 nelle gare di Gwangju quando si prese il terzo posto nei 100 metri rana. Razzetti, nato a Lavagna e portacolori della Genova Nuoto My Sport è invece reduce da un 2022 da urlo con due medaglie ai mondiali in vasca corta di Melbourne e soprattutto un oro, un argento e un bronzo agli Europei di Roma.

I convocati azzurri per i Mondiali di nuoto

Insieme a loro ci saranno ovviamente tutti i big, tra cui Paltrinieri per fare un esempio. Di seguito la lista di tutti i convocati azzurri: Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto); Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport); Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto); Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics);Piero Codia (Esercito/Aniene); Luca De Tullio (Fiamme Oro/Aniene); Marco De Tullio (Aniene); Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene); Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre/Aniene); Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto); Nicolò Martinenghi (Aniene); Filippo Megli (Carabinieri/Florentia); Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino); Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena); Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto); Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto); Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport); Matteo Restivo (Carabinieri/Florentia); Lorenzo Zazzeri (Esercito/Florentia); Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento); Ilaria Bianchi (Fiamme Gialle/Azzurra 91); Anita Bottazzo (Fiamme Azzurre/Imolanuoto); Martina Carraro (Fiamme Azzurre); Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91); Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics); Emma Virginia Menicucci (Esercito/Aniene); Margherita Panziera (Fiamme Oro/Aniene); Benedetta Pilato (Fiamme Oro/Aniene); Sofia Morini (Esercito/Azzurra 91); Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport) Simona Quadarella (Aniene); Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli).