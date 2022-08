Europei di nuoto: terza medaglia per Alberto Razzetti

Oro, argento e bronzo. Ha fatto il pieno di medaglie il 'Razzo' Alberto Razzetti negli Europei di nuoto di Roma, ricchi di successi per l'Italia.

Dopo il trionfo nei 400 misti e il terzo posto nei nei 200 farfalla per il nuotatore di Sestri Levante è arrivato il secondo posto nei 200 misti. L'azzurro ha chiuso in 1'57"82, dietro all'ungherese Huberto Kos (1'57"72). Bronzo al portoghese Gabriel Jose Lopes (1'58"34).

Numeri da record per l'Italia del nuoto: gli azzurri sono saliti sul podio 35 volte conquistando 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. I primati italiani sono stati cinque in sette giorni, più un record mondiale junior e un record nazionale cadetti. È un trionfo anche nella classifica per Nazioni con 1.190 punti, seguita da Francia con 641 e Gran Bretagna 622.