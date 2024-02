Sampdoria-Modena, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Bianco

Sabato 3 febbraio 2024, alle ore 16:15, si gioca Sampdoria-Modena, match valido per la 23esima giornata di Serie B. I blucerchiati hanno ritrovato il sorriso grazie alla vittoria contro il Cittadella, che ha consentito di consolidare la classifica allontanandosi dalla zona playout. Nel frattempo si è chiuso il mercato con diverse operazioni: in entrata Piccini, Leoni e Darboe oltre ad Alvarez che ha già esordito, sono invece partiti Delle Monache, La Gumina, Lemina e Panada. La società continua a guardare al mercato degli svincolati e rimane forte l'interesse per Okaka come rinforzo per il fronte offensivo, trattative ancora aperte su alcuni mercati esteri, Verre e Askildsen hanno proposte dalla Turchia che, al momento, non si sono concretizzate. Le probabili formazioni di Sampdoria-Modena con le scelte dei due allenatori.

Sampdoria-Modena, le scelte di Pirlo

Esordio in difesa per il nuovo acquisto Piccini, complice la squalifica di Ghilardi e l'infortunio di Murru. L'ex Magdeburgo comporrà la linea a quattro davanti a Stankovic insieme a Facundo Gonzalez, Depaoli e Barreca. A centrocampo Kasami, Yepes e Giordano, ma non è escluso il piano B con il nuovo innesto Darboe già in campo, Giordano arretrato e Barreca in panchina. In attacco è recuperato Esposito, possibile impiego dal primo minuto con Alvarez alle spalle di De Luca. Sempre out i vari Borini, Pedrola, Ferrari e Conti, nuovo stop anche per Benedetti.

Sampdoria-Modena, le scelte di Bianco

Modena ottavo in classifica, ultimo posto disponibile per i playoff, con 31 punti, +5 sulla Sampdoria. I Canarini, dopo un periodo di crisi (due pareggi e quattro sconfitte) hanno ritrovato la vittoria travolgendo la capolista Parma (3-0). In porta Gagno, in difesa rientra Pegreffi dopo la squalifica, con lui Riccio e Cauz. A centrocampo Ponsi, Palumbo, Gerli, Battistella e Corrado e in attacco Abiuso e uno tra Strizzolo e Gliozzi. Out Manconi.

Sampdoria-Modena, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Piccini, Gonzalez, Barreca; Kasami, Yepes, Giordano; Alvarez, Esposito; De Luca. All. Pirlo.

Modena (3-5-2): Gagno; Riccio, Pegreffi, Cauz; Ponsi, Palumbo, Gerli, Battistella, Corrado; Abiuso, Strizzolo. All. Bianco.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Calcio d'inizio: sabato 3 febbraio, ore 16:15.

Dove vedere Sampdoria-Modena in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

