Calciomercato Sampdoria, ultimo giorno live: trattative, acquisti e cessioni. Arriva Darboe

Ultimo giorno di calciomercato giovedì 1° febbraio 2024, Sampdoria al lavoro in queste ultime ore per cercare di consegnare qualche rinforzo ad Andrea Pirlo, le ultime ore di trattative e gli aggiornamenti sul club blucerchiato.

Piccini si presenta: "Conosco l'importanza di questa maglia"

In difesa è arrivato Cristiano Piccini dal Magdeburgo, centrale giramondo e di esperienza che ha vestito le maglie, tra le altre, di Valencia, Betis e Sporting Lisbona: "Avevo voglia di tornare in Italia - ha dichiarato - e, non appena ho saputo dell’interesse della Samp, ho fatto di tutto per far sì che la trattativa si concretizzasse. Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza a disposizione dei compagni e del mister, sarà un onore essere allenati da un campione come Pirlo. Nel mio percorso ho incontrato diversi ex blucerchiati che mi hanno raccontato dell’importanza di questa maglia e tra i vari segni del destino c’è il mio esordio in Nazionale con l’Ucraina, avvenuto proprio al “Ferraris” con Roberto Mancini allenatore e la rifinitura svolta a Bogliasco. Ora sono pronto a fare la mia parte per risalire la classifica insieme ai miei compagni e ai tifosi che in ogni partita continueranno a sostenerci".

Rinforzo a centrocampo: ecco Darboe

In arrivo l'ex Roma Ebrima Darboe, centrocampista gambiano classe 2001 atteso per le visite mediche. Giovanili tra Young Rieti e Roma ed esordio in Serie A con i giallorossi nel maggio 2021, proprio in un match contro la Sampdoria. Undici le presenze totali, tra cui la finale di Europa League. Dopo essere stato girato in prestito al Lask in Austria (8 presenze quest'anno) rientra in Italia per essere girato ai blucerchiati. Mediano di quantità e con una buona visione di gioco, può anche giocare come mezzala.

Dentro Leoni, fuori Delle Monache e Lemina

In arrivo anche un giovane dal Padova, Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Padova (si parla di prestito con diritto di riscatto). In uscita, invece Marco Delle Monache, ceduto al Vicenza in prestito, e Noha Lemina. Il giovane del Psg non ha convinto ed è tornato alla base.

Le trattative dell'ultimo giorno: La Gumina out, caccia a una punta

Pronto al trasferimento in Spagna Antonino La Gumina, andrà al Mirandes in prestito, club di Liga 2 (la Serie B) che lo attende per le visite mediche. Dodici presenze e due goal quest'anno, partito titolare ma poi scavalcato da De Luca nelle gerarchie e fuori dai piani di Pirlo nelle ultime gare. La pista più calda per l'attaccante è quella che porta a Luca Moro, punta del Sassuolo in forza allo Spezia. Dieci presenze e tre goal quest'anno tra Serie B e Coppa Italia. Tra i possibili partenti Verre e Askildsen che potrebbero sbloccare anche altre trattative, ma al momento i due giocatori avrebbero rifiutato le destinazioni tra Turchia e Germania.

