Sampdoria, un nuovo difensore per Pirlo: arriva Piccini

Affare in chiusura per la Sampdoria, manca solo l'ufficialità. Il rinforzo per la difesa sarà Cristiano Piccini, centrale di 31 anni che arriva dal Magdeburgo, club della Serie B tedesca. Un giocatore di esperienza, che potrebbe già essere fondamentale in vista del prossimo match di campionato contro il Modena (calcio d'inizio al Ferraris alle ore 16:15 di sabato 3 febbraio 2024) perché Ghilardi sarà squalificato e Murru si è infortunato contro il Cittadella.

Chi è Cristiano Piccini, nuovo acquisto della Sampdoria

Cristiano Piccini, classe 1992, ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina nel 2010, poi ha fatto la gavetta tra Serie C e B con Carrarese e Spezia prima di tornare nella massima serie nel 2013 con il Livorno. Una carriera decollata lontano dall'Italia: tre stagioni in Spagna al Betis (58 presenze e 3 goal), una in Portogallo allo Sporting Lisbona (40 presenze) e altre quattro ancora in Spagna con il Valencia (50 presenze e due goal) intervallate da un breve passaggio all'Atalanta (1 presenza). Ultime tappe la Serbia (14 presenze nella Stella Rossa) e appunta la Germania, un anno e mezzo al Magdeburgo con un totale di 32 presenze e 5 goal, 13 (con un goal) nel campionato in corso.

Tre presenze con la nazionale

Nel 2018 finì anche nel giro della Nazionale, venne convocato da Roberto Mancini e scese in campo tre volte, l'ultima nel marzo del 2019. Ha vinto una coppa di Lega con lo Sporting Lisbona, un campionato e una coppa di Serbia con la Stella Rossa e una coppa di Spagna con il Valencia.

