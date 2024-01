Sampdoria, primo colpo di mercato: ecco Alvarez

Primo colpo di mercato della Sampdoria. Sul sito ufficiale della Lega B risulta infatti come ufficiale il passaggio in blucerchiato dell'attaccante del Sassuolo Augustin Alvarez, a stretto giro di posta è arrivato anche l'annuncio della società. Arriva in prestito e ha già sostenuto le visite mediche.

Augustin Alvarez, classe 2001, è una prima punta che può anche giocare come seconda o come ala. Nato San Bautista in Uruguay, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Peñarol e ha esordito in prima squadra nel settembre 2020. Con i gialloneri ha collezionato 90 presenze e segnato 34 goal tra campionato e coppe. Nel 2022 è stato ceduto al Sassuolo e blindato con un contratto di cinque anni. Un solo goal in 23 presenze nella passata stagione, condizionata da un grave infortunio al legamento crociato nel mese di maggio. Dopo un lungo recupero è tornato a disposizione dei neroverdi, che però non l'hanno mai utilizzato in questa stagione, girandolo ora in prestito alla Sampdoria.

Ha vestito quattro volte la maglia della nazionale maggiore dell'Uruguay segnando anche un goal. Era stato incluso tra i pre-convocati per i Mondiali in Qatar del 2022, poi era stato escluso dalla lista finale.

