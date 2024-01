Cittadella-Sampdoria 1-2: colpaccio in rimonta, a segno Giordano e Ghilardi

Colpaccio blucerchiato al Tombolato. La Sampdoria vince 2-1 in rimonta e si porta a casa tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona playout, rimettere in sicurezza la classifica e guardare con un pizzico di ottimismo in più al proseguo di stagione. Gara agraria e spezzettata, con un primo tempo avaro di emozioni e una ripresa che comincia male con il goal del vantaggio di Pandolfi su pasticcio Ghilardi-Stankovic, ma termina nel migliore dei modi grazie al pronto pareggio di Giordano e al ribaltone firmato proprio da Ghilardi. Finale di sofferenza in cui la squadra di Pirlo mostra i muscoli, brivido solo nel recupero quando Maistrello si divora il goal del 2-2.

Cittadella-Sampdoria 1-2, la cronaca

Primo tempo intenso, ma bloccato, con poche occasioni da goal. La più nitida capita al Cittadella al 13' con una girata morbida di Salvi, su sviluppi di punizione, che termina di poco alta sopra alla traversa. Proteste da ambo le parti nel finale: al 33' brutto fallo di Branca (già ammonito) su Kasami, ma l'arbitro non estrae il secondo cartellino giallo. Un minuto dopo contatto in area tra Giordano e Vita, il Cittadella chiede il rigore, ma il direttore sorvola e non viene richiamato al var.

Nella ripresa passa in vantaggio il Cittadella al 52'. Lancio dalle retrovie con Pandolfi che brucia Ghilardi, Stankovic esce al limite dell'area sbagliando il tempo e si fa aggirare e poi superare dall'attaccante avversario. Sbanda la Samp che al 56' rischia di nuovo grosso su un doppio tentativo di Tessiore (murato) e Pandolfi (alto), poi c'è la reazione: De Luca calcia male da dentro l'area al 59', un minuto dopo però addomestica il pallone e suggerisce per Giordano che con il sinistro piazza il pallone nell'angolino basso, dove il portiere non può arrivare. La formazione di Pirlo prende in mano il pallino del gioco e al 68' ribalta tutto: pennellata di Depaoli su calcio di punizione per la testa di Ghilardi, che si fa perdonare l'errore sul goal subito e insacca di testa il goal dell'1-2. Chance per chiuderla al 75' con un destro incrociato di Kasami che termina a lato, all'84' ci prova anche il neoentrato Barreca (out Murru per infortunio) con un tiraccio in diagonale che si spegne sul fondo. Finale di sofferenza con il Cittadella che cerca il goal del pareggio e i blucerchiati che indossano l'elmetto, rischiano al 93' quando Maistrello si divora il goal del pareggio da dentro l'area piccola, esplodono di gioia al triplice fischio al 96'. Tre punti d'oro per scacciare i fantasmi e rimettere in sicurezza la classifica.

Cittadella-Sampdoria 1-2, video goal e highlights

Cittadella-Sampdoria 1-2, il tabellino

Reti: 52' Pandolfi, 59' Giordano, 68' Ghilardi

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 6 (60' Carissoni 5.5), Pavan 5.5, Negro 5.5, Giraudo 5.5 (77' Rizza 5.5); Carriero 6 (77' Mastrantonio 5.5), Branca 6.5, Vita 5.5 (82' Maistrello 5); Tessiore 6.5 (60' Cassano 6); Pandolfi 7, Pittarello 6. All. Gorini.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 5; Depaoli 6.5, Ghilardi 6.5, Gonzalez 6, Murru 6 (84' Barreca 5.5); Giordano 7, Yepes 6.5, Kasami 6; Benedetti 5.5 (77' Askildsen 6), Alvarez 5+ (64' Ntanda 6.5); De Luca 6.5. All. Pirlo.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Note: ammoniti Branca, Salvi, Gonzalez, Pandolfi, Carriero, Ghilardi.