Sampdoria, all'asta per beneficenza le maglie con le foto di Vialli: i prezzi

Sono state messe ufficialmente all'asta le maglie speciali indossate dai calciatori della Sampdoria in occasione della sfida giocata il 19 gennaio contro il Parma. Nei numeri di maglia c'è un mosaico delle fotografie più iconiche di Gianluca Vialli, bomber della Samp scudettata e leggenda blucerchiata scomparsa lo scorso anno dopo una lunga malattia.

Un'iniziativa solidale quanto ricavato dall'asta su CharityStars (a questo link) sarà interamente devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport e contribuirà al progetto 'Momals: monitoraggio e analisi multi-omica della Sla’ del Centro Clinico Nemo di Arenzano e Milano, che mira a dare una forte accelerazione nel percorso di ricerca e comprensione delle basi molecolari e di progressione della Sla nel tempo.

Giovedì 25 gennaio 2024, quando mancano otto giorni alla scadenza delle aste, la maglia più costosa è quella di Depaoli, arrivata a 800 euro, seguita da quella del nuovo acquisto Alvarez (420 euro) e da quella di Ricci (360). A 310 euro le maglie di Ravaglia e Girelli, a 304 quella di Delle Monache e a 300 quella di Askildsen. Poi Barreca (270), Panada (250) e La Gumina (245). Le aste scadono il 2 febbraio 2024 alle ore 17.

Cosa fa la Fondazione Vialli e Mauro

La Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus nasce a Torino nel 2003 per volontà di Gianluca Vialli e Massimo Mauro e opera con l’obiettivo di destinare fondi per la prevenzione e la cura del Cancro e alla ricerca medico scientifica sulla SLA-Sclerosi Laterale Amiotrofica. Alla base delle attività della Fondazione ci sono l’amore per la vita, la voglia di agire concretamente e di essere trasparenti, mantenendo salda la sinergia con realtà che rappresentano l’eccellenza nel campo della ricerca scientifica e degli approcci terapeutici contro il Cancro e la Sla. Questo è uno dei motivi per cui, come forma di garanzia, i due ex campioni hanno scelto di mettere i propri nomi nell’intestazione della Fondazione. Nel 2008 la Fondazione Vialli e Mauro si è unita ai principali attori italiani della lotta alla Sla in campo scientifico e filantropico - Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon e AISLA onlus - per dare vita ad AriSLA-Fondazione Italiana di Ricerca per la Sla, per rendere più incisivi ed efficaci gli investimenti e le opportunità nella ricerca sulla Sla, e dal 2018 è socio di Fondazione Serena che gestisce all’interno del Sistema Sanitario Nazionale i Centri Clinici NeMO.