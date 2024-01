Sampdoria-Parma 0-3: un rigore dubbio spiana la strada alla capolista

Un rigore molto dubbio spiana la strada al Parma, che espugna il Ferraris grazie ai gol di Man, Mihaila ed Estevez. Blucerchiati che provano a giocare alla pari contro la capolista della Serie B e tutto sommato ci riescono nel primo tempo. Manca però la reazione dopo il goal dello svantaggio e mancano, purtroppo, tante cose sul fronte offensivo. Prima frazione di gioco con un buon piglio e qualche buona occasione con De Luca e Verre, poco prima dell'intervallo, però, il direttore di gara regala un penalty al Parma per un presunto tocco di mano di Facundo Gonzalez e la partita, di fatto, finisce. I ragazzi di Pecchia raddoppiano poco dopo con Mihaila e nella ripresa contengono la sfuriata del Doria in avvio, per poi chiudere i conti con Estevez al 69'. Ancora una sconfitta, ma bisogna voltare subito pagina. La classifica piange e il momento è difficile, Pirlo spera di recuperare qualche giocatore e chiede rinforzi sul mercato. Prima che sia troppo tardi.

Sampdoria-Parma 0-3, la cronaca

Buona partenza della Sampdoria che nel primo quarto d'ora si rende pericolosa tre volte con De Luca che trova la risposta di Chichizola al 12' e Verre che tra 16' e 18' prima viene chiuso dal portiere e poi conclude alto con un gran sinistro al volo. Il Parma reagisce, ma la formazione di Pirlo controlla bene e concede solo un bel tiro a Man con il pallone che termina alto. Crocevia della gara una decisione molto dubbia del direttore di gara. Al 38' Di Chiara calcia dal limite, Facundo Gonzalez respinge in angolo con un tocco di spalla, il pallone sbatte poi sul pugno secondo l'arbitro. Calcio di rigore concesso, tra le proteste, dopo il controllo del var. Dal dischetto Man, Stankovic intuisce e sfiora, ma la sfera si insacca. Momento di sbandamento e raddoppio dei Ducali con Mihaila che insacca su assist di Man. Si va all'intervallo tra i fischi del Ferraris.

Nella ripresa parte forte la Samp che al 47' si rende pericolosa con un tiro deviato di Verre che viene deviato in corner da Chichizola. Pressing della formazione di Pirlo, ma i Ducali si chiudono bene e concedono poco. Triplo cambio al 60' con Barreca, Askildsen e il nuovo acquisto Alvarez che prendono il posto di Murru, Ricci e Stojanovic. Depaoli torna nel suo ruolo e l'ex Sassuolo si posiziona sul fronte offensivo, il Parma però è cinico e trasforma in oro la prima palla buona con il destro chirurgico di Estevez che buca Stankovic per la terza volta. Reazione quasi nulla, con un tiro di Depaoli alzato in corner da Chichizola all'80' e un sinistro di Ntanda parato all'82'. Il giovane attaccante sfiora anche il goal nel recupero con un bel colpo di testa che sfiora il palo, troppo poco per imbastire la rimonta. Vince il Parma capolista, la classifica torna a fare paura.

Sampdoria-Parma 0-3, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Parma 0-3, il tabellino

Reti: 40' Man (rig.), 43' Mihahila, 69' Estevez

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 6; Stojanovic 6 (60' Alvarez 5), Ghilardi 5.5, Gonzalez 5.5, Murru 5.5 (60' Barreca 6); Ricci 5 (60' Askildsen 5), Yepes 6, Giordano 6; Verre 5, Depaoli 6, De Luca 5 (76' Ntanda 6). All. Pirlo.

Parma (4-2-3-1): Chichizola 6; Del Prato 6, Balogh 6, Osorio 6, Di Chiara 6.5; Sohm 6.5 (74' Hernani 6), Estevez 6.5; Man 7 (86' Cyprien sv), Bernabè 6 (86' Partipilo sv); Mihaila 7 (66' Benedyczak 5.5); Bonny 5.5 (66' Charpentier 5.5). All. Pecchia.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Note: ammoniti Verre, Chichizola.