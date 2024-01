Sampdoria-Parma 0-3, Mancini: "Chiediamo rispetto, gara rovinata da episodio dubbio"

"Chiediamo rispetto". Al termine della partita persa 3-0 contro il Parma Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto per far sentire la voce della società in un momento di grande difficoltà. Al centro delle polemiche il rigore a fine primo tempo che ha portato in vantaggio il Parma. Una deviazione di spalla di Facundo Gonzalez in cui il direttore, attraverso il var, ha ravvisato anche un tocco di mano. Penalty trasformato da Man e Parma poi scappato via con Mihaila ed Estevez.

"Dispiace per la sconfitta - ha detto Mancini - ma sicuramente l'episodio del rigore ha cambiato l'andamento della partita. Un episodio dubbio perché le immagini non sono chiare e non si può rovinare una gara in questo modo. In tanti chiedono rispetto, lo facciamo anche noi perché con il Venezia e anche oggi ci sono stati episodi che hanno rovinato il match e il lavoro svolto per tutta la settimana. Dobbiamo dire grazie ai tifosi che ci sostengono dal primo giorno, vorremmo regalargli delle gioie, ci mettiamo e metteremo anima e cuore".

Anche Andrea Pirlo, tecnico della Samp, ha parlato dell'episodio del rigore: "Ogni domenica parliamo di episodi. La gara era stata interpretata bene nonostante le assenze, abbiamo sette giocatori importanti fuori. Non è un alibi ma bisogna prenderne atto, tutti stanno facendo il possibile. L'episodio del rigore ha cambiato l'energia della partita, il secondo goal però non lo devi prendere per giocarti la ripresa in un altro modo. Non riusciamo a concretizzare, loro hanno gestito bene il vantaggio. Dovremo essere ancora più bravi e uniti, in questo momento siamo questi, siamo pochi, dobbiamo continuare a lavorare per tirare fuori il meglio".