Sampdoria-Parma 0-3, pagelle: Ntanda nota positiva, bocciati De Luca, Verre e Ricci

La Sampdoria perde 3-0 contro il Parma al termine di una gara giocata a viso aperto nel primo tempo e condizionata da un rigore molto dubbio. Partita dai due volti, nella prima frazione di gioco la squadra di Pirlo lotta e propone gioco rendendosi pericolosa con De Luca e Verre, poco prima dell'intervallo però arriva una decisione contestata, che spiana la strada alla capolista. Conclusione di Di Chiara deviata in corner da Facundo Gonzalez. Sembra un tocco di spalla, ma non per l'arbitro che, con il supporto del var, ravvisa anche un tocco di mano e concede il rigore. Dal dischetto Man, Stankovic intuisce e tocca, ma non basta. Sbandamento e game over al Ferraris perché in una manciata di minuti Mihaila raddoppia.

Nella ripresa parte forte la squadra di Pirlo che ci prova con Verre, il Parma cala però il tris alla prima occasione con Estevez e la gara di fatto termina senza una vera e propria reazione. Ci prova un paio di volte il giovane Ntanda nel finale, troppo poco per sperare di recupero. La classifica torna preoccupante, serve una pronta inversione di marcia, ma forse servono anche dei nuovi acquisti. Rosa troppo corta, peso specifico quasi nullo in attacco.

