Sampdoria-Parma: le foto di Vialli sulle maglie blucerchiate, iniziativa benefica

Una maglia speciale per Sampdoria-Parma. In occasione del match di venerdì 19 gennaio 2024 il Doria scenderà in campo con una divisa molto particolare. Nei numeri di maglia compariranno infatti le fotografie più iconiche di Gianluca Vialli, bomber della Samp scudettata e leggenda blucerchiata scomparsa lo scorso anno dopo una lunga malattia.

Un'iniziativa anche solidale perché le maglie indossate durante la gara saranno messe all'asta su CharityStars, il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport e contribuirà al progetto 'Momals: monitoraggio e analisi multi-omica della Sla’ del Centro Clinico Nemo di Arenzano e Milano.

La partita Sampdoria-Parma si giocherà allo stadio Luigi Ferraris alle ore 20:30 di venerdì 19 gennaio 2024, a questo link le ultime dai campi e le probabili formazioni.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp