Calcio in lutto: addio all'ex Sampdoria Federico Garrè

Lutto nel mondo del calcio. All'età di 25 anni è morto Federico Garrè, aveva vestito anche la maglia della Sampdoria arrivando fino alla Primavera. La società ha espresso il proprio cordoglio e lo ha ricordato: "Fede aveva 25 anni e i colori blucerchiati nel cuore. Gli stessi colori che aveva vestito con orgoglio e passione nel nostro settore giovanile, arrivando a giocare in Primavera nella stagione 2015/16. Dirigenti, allenatori, compagni, tutti lo descrivono come un ragazzo d’oro, serio, disponibile, dal sorriso che sapeva contagiarti. Il sorriso di un amico che ci mancherà. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".

Anche il Busalla Calcio ha ricordato il calciatore, che aveva vestito la maglia del club: "È con il cuore pesante che diciamo addio a Federico, un compagno di squadra straordinario che non giocava più con noi da due anni. Sebbene il tempo abbia separato il suo percorso dal campo, il suo impatto sul nostro club e nelle nostre vite è indelebile. Federico portava con sé un sorriso contagioso e una passione per il calcio che ci ha arricchito per anni. Anche se non indossava più la maglia, la sua presenza era sentita in ogni partita, in ogni risata condivisa negli spogliatoi. La sua assenza sarà un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. Ci mancherai Federico, ti ringraziamo per i momenti di allegria e le vittorie condivise. Ricordiamolo non solo come un giocatore, ma come un amico, un compagno di avventure che ha contribuito a creare la storia del Busalla Calcio. Ciao Federico, riposa in pace. Il tuo spirito vive nei nostri ricordi e nei cuori di coloro che hai toccato con la tua allegria".

Cordoglio anche dal Sestri Levante, altra formazione in cui Garrè aveva giocato: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 partecipa al dolore della famiglia per la prematura e improvvisa scomparsa. Centrocampista, classe 1998, era cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Era approdato al Sestri Levante in Serie D nell'estate 2017. Da giovanissimo era stato anche nel giro della Nazionale Under 15".

