Sampdoria-Parma, probabili formazioni: Pirlo in emergenza, le scelte

Venerdì 19 gennaio 2024 si gioca Sampdoria-Parma, anticipo della 21esima giornata di Serie B. Dopo la sconfitta 5-3 con il Venezia arriva un'altra gara complicata per i blucerchiati. Al Luigi Ferraris arriva infatti la capolista del campionato e Pirlo deve nuovamente fare i conti con le assenze tra squalifiche e infortuni. Le probabili formazioni e le scelte degli allenatori per la partita. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

Sampdoria-Parma, le scelte di Pirlo

Pirlo, come detto, deve trovare la quadra e fare i conti con le tante assenze. In porta ci sarà Stankovic, in difesa rientra Facundo Gonzalez che farà coppia con Ghilardi, Murru torna a sinistra mentre a destra ci sarà Stojanovic. Le note dolenti sono a centrocampo, squalificato Benedetti dopo il rosso contro il Venezia, sempre out Vieira (infortunato) e Kasami (terza giornata di squalifica, ma è anche acciaccato). Ricci non ha convinto, ma sarà probabilmente confermato (le alternative sono Girelli e Panada, oggetti misteriosi finora) perché la coperta è cortissima, con lui il solito Yepes e probabilmente Giordano. In attacco mancheranno Esposito, Borini e Pedrola, il jolly Depaoli e Verre supporteranno De Luca.

Sampdoria-Parma, le scelte di Pecchia

Il Parma è primo in classifica con 42 punti, +4 su Venezia e Como, e arriva dal pareggio 1-1 contro l'Ascoli. Non ha problemi di formazione Pecchia: in porta Chichizola, in difesa torna Osorio a fare coppia con Circati in un reparto difensivo completato da uno tra Coulibaly e Di Chiara a sinistra e Del Prato a destra. A centrocampo Estevez e Sohm (in vantaggio su Hernani), poi sulla trequarti Bernabé, Man e uno tra Mihaila e Benedyczak. In attacco Charpentier in vantaggio su Colak e Bonny.

Sampdoria-Parma, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Yepes, Ricci, Giordano; Verre, Depaoli; De Luca. All. Pirlo.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Circati, Osorio, Del Prato; Estevez, Sohm; Bernabé, Man, Benedyczack; Bonny. All. Pecchia.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Calcio d'inizio: venerdì 19 gennaio 2024, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Parma in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

