Cittadella-Sampdoria 1-2, pagelle: Giordano segna e combatte, Depaoli certezza

Tre punti d'oro per la Sampdoria, che batte in rimonta il Cittadella e consolida la propria classifica portandosi a +4 sulla zona playout. Gara difficile e primo tempo avaro di emozioni, poi nella ripresa succede di tutto.

Il Cittadella passa in vantaggio con Pandolfi dopo un pasticcio in difesa con uscita avventata di Stankovic. La formazione di Pirlo, questa volta, ha il merito di rimanere compatta e in poco tempo ribalta tutto con Giordano e Ghilardi, poi sfiora il terzo goal con Kasami e chiude barricata a difendere il fortino. Brivido finale, ma Maistrello da due passi calcia alto nel recupero e al triplice fischio può scatenarsi la festa blucerchiata.

