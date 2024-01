Sampdoria, nuovo infortunio per Benedetti: il punto sul mercato

Non c'è pace sul fronte degli infortuni in casa Sampdoria. La vittoriosa trasferta di Cittadella porta in dote un nuovo stop per Leonardo Benedetti. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia destra, previsti ulteriori accertamenti la prossima settimana, ma si parla di uno stop di circa tre/quattro settimane. L'ex Bari si era già infortunato a metà agosto ed era rientrato solo a fine dicembre, quattro gare giocate (una l'ha saltata per squalifica) e nuovo infortunio. Anche Nicola Murru è uscito acciaccato dal match contro il Cittadella, dovrà svolgere accertamenti nelle prossime ore.

Proseguono, intanto, i percorsi di recupero differenziati a seconda delle necessità per Fabio Borini, Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Simone Panada, Estanislau Pedrola (a Desenzano) e Ronaldo Vieira. Tutti fermi per infortunio.

Sul fronte del mercato previste mercoledì 31 gennaio 2024 le visite mediche del nuovo acquisto Cristiano Piccini, difensore che arriva dal Magdeburgo e ha vestito le maglie di Valencia, Betis, Stella Rossa e Sporting Lisbona. Le ultime ore di trattative potrebbero portare novità: si parla di uno scambio Verre-Baselli con il Como, in uscita Askildsen, Delle Monache e Lemina, in entrata interessano il difensore del Milan Marco Pellegrino, ma anche Mattia Aramu (attaccante del Genoa, in prestito a Bari) e Mattheus Oliveira (centrocampista della Farense).

