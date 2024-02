Calendario Sampdoria, date e orari fino a metà aprile

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 29esima alla 33esima giornata del campionato di Serie B, ufficiali quindi le date degli incontri che si svolgeranno tra marzo e aprile. I blucerchiati scenderanno in campo tre volte di sabato e due di lunedì sera in posticipo. Di seguito tutti gli incontri, per completezza di informazione riportiamo anche le gare di febbraio a inizio marzo, che erano già state rese note nei mesi scorsi. Allargando il raggio la formazione di Pirlo giocherà una volta di venerdì, sei di sabato, una di domenica, due di lunedì e una di martedì. Il calendario della Sampdoria.

Date e orari delle partite della Sampdoria

Sampdoria-Modena, sabato 3 febbraio 2024, ore 16.15

Pisa-Sampdoria, sabato 10 febbraio 2024, ore 16.15

Sampdoria-Brescia, sabato 17 febbraio 2024, ore 16.15

Cosenza-Sampdoria, venerdì 23 febbraio 2024, ore 20.30

Sampdoria-Cremonese, martedì 27 febbraio 2024, ore 20.30

Feralpisalò-Sampdoria, domenica 3 marzo 2024, ore 16.15

Sampdoria-Ascoli, lunedì 11 marzo 2024, ore 20.30

Bari-Sampdoria, sabato 16 marzo 2024, ore 16.15

Sampdoria-Ternana, lunedì 1° aprile 2024, ore 20.30

Palermo-Sampdoria, sabato 6 aprile 2024, ore 16.15

Sampdoria-Südtirol, sabato 13 aprile 2024, ore 14.00

