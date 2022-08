Salernitana-Sampdoria 4-0, le pagelle: tragedia Depaoli, Leris sprecone

Squadra in casa

Pessima prestazione per la Sampdoria, che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Salerno e deve già pensare alla sfida di mercoledì 31 agosto contro la Lazio: un punto in tre gare finora e, soprattutto, zero goal fatti.

Grandi passi indietro dopo l'ottima prova contro la Juventus, blucerchiati che partono nel peggiore dei modi subendo due gol nel primo quarto d'ora sull'asse Dia-Bonazzoli (un goal e un assist a testa) e che poi provano a reagire, fallendo però un goal clamoroso al 38' con tripla occasione per Djuricic, Caputo e Leris. Nella ripresa ancora doccia fredda con un goal annullato a Bonazzoli e il tris di Vilhena, nel finale anche il quarto goal di Botheim a fissare il definitivo 4-0.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.