VIDEO | Sampdoria-Juventus 0-0: blucerchiati belli e gagliardi in un Ferraris strapieno

Stadio gremito, tifosi commoventi e Sampdoria gagliarda e propositiva, che gioca a viso aperto e alla pari contro la Juventus portando a casa un punto molto prezioso. Nel primo tempo subito occasionissima per Leris che colpisce la traversa, poi Audero salva su Cuadrado e Vlahovic rischia l'autogol scheggiando il palo su sviluppi di corner. Ancora Audero protagonista su Kostic mentre nella ripresa l'arbitro annulla giustamente il vantaggio di Rabiot (con l'ausilio del var) per un fuorigioco di Vlahovic. Finale ricco di emozioni con Quagliarella che sfiora il goal da tre punti all'89' e Audero che salva tutto su Kostic. Un punto che fa morale e che consente di muovere la classifica, ma anche una bella Sampdoria, in cui si vede l'impronta di Giampaolo, che fa ben sperare per il futuro.

Sampdoria-Juventus 0-0, la cronaca

Buon primo tempo della Sampdoria che prova a fare la partita e colpisce subito una traversa con Leris in pallonetto dopo una deliziosa invenzione di Sabiri (6').La rezione della Juve è in un'incursione di Cuadrado: leggerezza di Augello e bolide del colombiano respinto da Audero al 15'. Ancora Samp vicina al goal al 18' quando su corner di Sabiri Vlahovic sfiora l'autogol con una palla svirgolata che scheggia il palo. Ancora Audero protagonista al 23' quando alza in angolo un tiro di Kostic, poi scemano le occasioni: un paio di tentativi di Rabiot e Rincon che non impensieriscono troppo i due portieri e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa bussa Vlahovic al 51' con un sinistro fuori misura e risponde Leris al 55' con un esterno al volo che termina a lato; poi al 64' il Var grazia la formazione di Giampaolo. Rincon si fa rubare ingenuamente palla da Miretti, il giovane bianconero mette in profondità per Vlahovic, palla in orizzontale per Rabiot che buca Audero, l'arbitro annulla (giustamente) per fuorigioco del serbo. Gara ruvida e dispendiosa per i blucerchiati, Giampaolo è costretto a cambiare Vieira e Augello alle prese con i crampi, ma i suoi ragazzi tengono benissimo il campo e concedono poco o nulla alla formazione di Allegri. Veemente il finale, con occasioni e ribaltamenti di fronte: tiro alto di Rovella all'88', Quagliarella vicinissimo al gol all'89' con un tocco di prima intenzione che sfiora il palo (assist al bacio di Verre), miracolo di Audero su Kostic al 93', contropiede e fallaccio su Sabiri, con punizione calciata alta, al 95' l'ultimo brivido con un corner battuto da Vlahovic e Bremer che mette a lato, ostacolato da Kean. Arriva così il primo punto, di prestigio, della stagione 2022/2023. Un punto, e un atteggiamento in campo, che fa ben sperare per il futuro.

Sampdoria-Juventus 0-0 | Tabellino e voti

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 7; Bereszynski 6.5, Ferrari 6.5, Colley 7, Augello 5.5 (72' Murru 6); Rincon 6 (66' Verre 6), Viera 7 (77' Depaoli 6); Leris 6.5, Sabiri 7, Djuricic 6 (72' Villar 6); Caputo 6 (77' Quagliarella 6). All. Giampaolo.

Juventus (4-3-3): Perin 6.5; Danilo 6, Rugani 6, Bremer 5.5, Alex Sandro 5.5 (46' De Sciglio 6); McKennie 5 (62' Miretti 6.5), Locatelli 5.5 (85' Rovella sv), Rabiot 6.5; Cuadrado 5.5 (77' Kean 5.5), Vlahovic 5, Kostic 6. All. Allegri.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Note: ammoniti Djuricic, Alex Sandro, Leris, Verre e Rovella.