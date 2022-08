VIDEO | Salernitana-Sampdoria 4-0: notte fonda all'Arechi, blucerchiati travolti

Dopo la bella prestazione contro la Juventus arriva una pesante sconfitta all'Arechi di Salerno per la Sampdoria, un 4-0 che non lascia spazio a repliche. Doccia fredda in avvio con l'uno-due sull'asse Dia-Bonazzoli (un goal e un assist a testa), timida reazione e tripla occasione per riaprire i giochi al 38' con Djuricic, Caputo e Leris (errore clamoroso), nel primo tempo anche le proteste per la mancata espulsione di Mazzochi e per un tocco di mano in area di Gyomber. Tutto vano. La ripresa comincia di nuovo malissimo con il goal annullato a Bonazzoli e il tris di Vilhena, poi la gara si trascina e nel finale arriva anche il quarto gol di Botheim. Pessima prestazione, ma occorre voltare subito pagina: mercoledì 31 agosto alle 18:30 si torna già in campo per il turno infrasettimanale. Al Luigi Ferraris arriva la Lazio.

Salernitana-Sampdoria 4-0, le pagelle

Salernitana-Sampdoria 4-0, la cronaca

Pronti-via ed è un inizio da film horror. Depaoli calcia altissimo da buona posizione, ribaltamento di fronte e Salernitana in vantaggio con Dia che buca Audero su assist di Bonazzoli, l'arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, poi convalida dopo il consulto del Var, Depaoli lo tiene in gioco. Samp frastornata e al 15' arriva anche il raddoppio campano: questa volta l'assist è di Dia e il goal dell'ex Samp. Va a mille la formazione di Nicola mentre quella di Giampaolo non riesce a reagire fino al 23' quando il tiro di Djuricic viene deviato in corner da Gyomber, poi è clamoroso quello che avviene al 38': girata di Djuricic da dentro l'area che trova la risposta non perfetta di Sepe, prova il tap-in Caputo, ma questa volta il portiere respinge da campione, palla sulla testa di Leris che deve solo spingerla in porta, ma deposita debolmente tra le braccia dell'estremo difensore campano. Un minuto dopo veementi proteste blucerchiate per un brutto fallo di Mazzocchi su Depaoli, il numero 30 è già ammonito, ma viene graziato dal direttore di gara, che concede il fallo, ma non estrae il secondo giallo. Ultima palla goal nel recupero, Caputo lavora un pallone in area e scarica su Leris che, coperto, calcia tra le braccia del portiere.

Nella ripresa subito un goal annullato per fuorigioco a Bonazzoli, poi cala il tris Vilhena a chiudere un triangolo perfetto con Coulibaly, a tenere in gioco l'olandese, ancora una volta, un Depaoli piazzato malissimo. Notte fonda per i bluerchiati che faticano a reagire, Caputo prova il tiro dalla distanza sfiorando la traversa al 58', poi Giampaolo tenta di scuotere i blucerchiati con quattro cambi, ma succede poco o nulla: Sabiri non trova il goal della bandiera al 74' e al 78' Botheim cala anche il poker: palla rubata da Coulibaly a Sabiri che viene servita a Botheim, diagonale che tocca il palo e si insacca. Gara chiusa, l'ultima occasione capita a Verre: bel diagonale all'89' e palla che sfiora il palo. Cala il sipario. Notte fonda all'Arechi.

Salernitana-Sampdoria 4-0 | Tabellino e voti

Reti: 7' Dia, 15' Bonazzoli, 50' Vilhena, 76' Botheim

Salernitana (3-5-2): Sepe 6.5; Bronn 6, Gyomber 6.5 (80' Pirola sv), Fazio 6.5; Candreva 6.5 (77' Sambia sv), Coulibaly 6.5, Maggiore 6.5, Vilhena 7, Mazzocchi 5.5 (46' Kastanos 6); Bonazzoli 7.5 (64' Botheim 6), Dia 7.5 (77' Valencia sv). All. Nicola.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 5.5; Depaoli 4.5, Ferrari 5, Colley 5, Augello 5.5; Villar 5.5 (61' Vieira 5.5); Leris 5 (61' Gabbiadini 5.5), Rincon 5.5, Sabiri 6-- (79' Yepes sv), Djuricic 5 (61' Verre 5.5); Caputo 6-- (61' Quagliarella 6). All. Giampaolo.

Arbitro: Massa di Imperia.

Note: ammoniti Depaoli, Mazzocchi, Rincon e Botheim.