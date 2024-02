Sampdoria-Cremonese, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Stroppa

La vittoria 2-1 a Cosenza ha consolidato la classifica della Sampdoria in chiave salvezza, ora sono più vicini i playoff (4 punti) che i playout (5 punti), ma è chiaro che per i blucerchiati sia fondamentale, prima di tutto, trovare continuità per mettere al sicuro la stagione. Martedì 27 febbraio, alle ore 20:30, si gioca Sampdoria-Cremonese allo stadio Luigi Ferraris, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie B che si gioca in turno infrasettimanale. Le scelte di Pirlo e Stroppa e le probabili formazioni del match.

Sampdoria-Cremonese, le scelte di Pirlo

Pirlo confermerà probabilmente la formazione che ha superato il Cosenza. Stanovic in porta e difesa a tre con Piccini, Ghilardi e Facundo Gonzalez. In mezzo al campo Kasami, Yepes e Darboe (dovrebbe recuperare) con Depaoli e Barreca (in vantaggio su Giordano) sugli esterni e poi tandem offensivo formato da De Luca e Alvarez. Capitolo infermiera, ancora lavoro differenziato negli ultimi giorni per Conti, Esposito, Murru, Pedrola e Viera mentre Borini sta lavorando con il gruppo e presto potrebbe tornare a disposizione. Out anche Ricci e lo squalificato Stojanovic mentre Verre, finito ai margini dopo la mancata cessione in Turchia, potrebbe essere reintegrato.

Sampdoria-Cremonese, le scelte di Stroppa

Tre pareggi consecutivi per la Cremonese, scivolata al terzo posto in classifica a una lunghezza dal Venezia e 8 dal Parma capolista. La formazione di Stroppa, comunque, non ha mai perso nel 2024 in campionato, agli ultimi tre risultati si aggiungono quattro vittorie. A livello di formazione il tecnico dei grigiorossi deve fare a meno degli squalificati Castagnetti e Sernicola. In porta ci sarà Jungdal, poi difesa a tre con Antov, Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo Ghiglione, Pickel (duello con Abrego), Majer, Johnsen e Zanimacchia. In attacco Coda, possibile turno di riposo per Vazquez per dare spazio a Falletti al fianco della prima punta.

Sampdoria-Cremonese, le probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Kasami, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca. All. Pirlo.

Cremonese (3-5-2): Jungdal, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Ghiglione, Majer, Pickel, Johnsen, Zanimacchia; Falletti, Coda. All. Stroppa.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Calcio d'inizio: martedì 27 febbraio, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Cremonese in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

