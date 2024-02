Cosenza-Sampdoria 1-2: Darboe e De Luca firmano il colpaccio

Colpaccio della Sampdoria al San Vito Marulla. La formazione di Pirlo si immerge alla perfezione nel clima infuocato del match e, con grande cinismo e un pizzico di sofferenza finale, porta a casa tre punto fondamentali per allontanarsi nuovamente dalla zona rossa e consolidare la propria posizione di classifica. Bravissimi i blucerchiati a lasciar sfogare il Cosenza in avvio per poi punire al momento giusto. Tre minuti di fuoco tra 23' e 25' con il vantaggio su iniziativa personale di Darboe e il raddoppio di De Luca, finalmente rapace d'area di rigore. Nella ripresa Kasami sfiora il tris, poi la riapre Frabotta e i padroni di casa provano l'assedio per agguantare il pareggio, senza successo. Vince la Samp che allunga a +6 sulla zona playout in attesa delle gare del fine settimana.

Cosenza-Sampdoria 1-2, pagelle:

Cosenza-Sampdoria 1-2, la cronaca

Scaramucce in avvio con un tentativo per parte di Tutino e Depaoli nei primi 8 minuti, poi prende in mano il pallino del gioco la formazione di casa che si rende pericolosa due volte con lo stesso Tutino. Al 13' l'attaccante dei Lupi raccoglie il cross di Frabotta e di testa manda sull'esterno della rete, al 20' trova la respinta in calcio d'angolo di Stankovic su un sinistro insidioso da distanza ravvicinata. Nel miglior momento degli avversari, però, la Sampdoria spacca la partita. Al 23' Darboe ruba palla a centrocampo, avanza a grandi falcate e dal limite dell'area calcia nell'angolino dove Micai non può arrivare. Entusiasmo alle stelle e raddoppio nel giro di due minuti con una bellissima azione manovrata. Lancio dalle retrovie di Facundo Gonzalez, Barreca da sinistra suggerisce per Kasami che imbuca per De Luca: movimento da bomber di razza a infilarsi tra i due difensori e tap-in vincente che vale il 2-0. Partita spigolosa con il Cosenza che reagisce e i blucerchiati che resistono, al 44' riflessi da felino per Stankovic che vola a bloccare un gran tiro a giro di Tutino.

Nella ripresa parte forte il Cosenza, ma la prima occasione è di Kasami con un destro velenoso che sfiora il palo al 53'. Poi i ragazzi di Pirlo indossano l'elmetto e controllano bene il match concedendo poco agli avversari fino al 69' quando Stankovic para su Camporese. Ci vuole un calcio d'angolo per riaprire tutto al 74': Calò per Frabotta che insacca di testa il goal del 2-1, poi i Lupi volano sulle ali dell'entusiasmo e spaventano la Samp con Zuccon che trova la respinta in tuffo del portiere blucerchiato al 77', poi finale di sofferenza e controllo con Stankovic e compagni che giocano con il cronometro e portano a casa tre punti fondamentali dopo sei lunghi minuti di recupero.

Cosenza-Sampdoria 1-2, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Cosenza-Sampdoria 1-2, il tabellino

Reti: 23' Darboe, 25' De Luca, 74' Frabotta

Cosenza (4-2-3-1): Micai 6; Gyamfi 6, Fontanarosa 6, Camporese 6, Frabotta 7; Praszelik 6 (64' Calò 6.5), Zuccon 6 (79' Voca sv); Canotto 5 (54' Antonucci 5), Forte 5 (64' Florenzi 5), Mazzocchi 6 (79' Crespi sv); Tutino 5.5. All. Caserta.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6.5; Piccini 7, Ghilardi 6.5, Gonzalez 6.5; Depaoli 6.5, Kasami 6.5, Yepes 6, Darboe 7.5, Barreca 6.5 (79' Giordano sv); Alvarez 6.5 (64' Benedetti 6), De Luca 7. All. Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Note: ammoniti Depaoli, Fontanarosa, Darboe, Florenzi, Gonzalez, Yepes, Stojanovic (dalla panchina).