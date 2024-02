Sampdoria-Brescia 1-1, pagelle: Kasami e Darboe i migliori, De Luca non incide

Pareggio amaro per la Sampdoria, raggiunta solo nel recupero dal Brescia al termine di una gara sostanzialmente dominata sul piano delle occasioni. Al 18' gran palla di Yepes per Depaoli, che in area stoppa e conclude sul primo palo, deviazione decisiva in corner di Adorni. Al 21' annullato tra le proteste il goal del vantaggio di Alvarez, l'ex Sassuolo svetta in area e di testa trafigge Andrenacci, ma l'arbitro rileva un presunto fallo in attacco. Ci riprova al 33' l'uruguagio, ma questa volta la palla sbatte sulla traversa, poi due minuti dopo è De Luca a divorarsi l'1-0. Nella ripresa arriva il vantaggio di Kasami su assist di Darboe, poi la formazione di Pirlo controlla fino al recupero: al 93' Stojanovic trova la risposta del portiere, ma di fatto manca il colpo del ko, sul ribaltamento di fronte Adorni anticipa Leoni e batte Stankovic fissando l'1-1.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.