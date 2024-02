Sampdoria, infortuni senza fine: Vieira sarà operato, lungo stop anche per Ricci

Stagione tragica, sul piano degli infortuni, per la Sampdoria. Nelle ultime ore la società ha fornito aggiornamenti sulla situazione di Ronaldo Vieira e Matteo Ricci. Il primo è fermo dallo scorso 3 dicembre per un infortunio, il club ha comunicato che ora il centrocampista dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione del tendine dell’adduttore lungo di destra presso il Wellington Hospital di Londra. Per lui la stagione sembra finita.

Matteo Ricci, invece, si è infortunato in allenamento, gli esami hanno evidenziato una lesione severa al muscolo bicipite femorale destro con interessamento della porzione tendinea. Si parla di uno stop di due mesi, il giocatore doveva essere uno dei pilastri della Sampdoria di Pirlo, ma di fatto non ha mai convinto quando è sceso in campo, ora dovrà rimanere anche fermo ai box.

Per quello che riguarda il resto della squadra proseguono i percorsi individuali di recupero dei vari Fabio Borini, Sebastiano Esposito, Simone Giordano, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola mentre Andrea Conti, altro giocatore alle prese con continui problemi fisici, è tornato ad allenarsi con il gruppo.

