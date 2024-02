Cosenza-Sampdoria 1-2, pagelle: Darboe superlativo, Piccini martello pneumatico

La Sampdoria vince 2-1 a Cosenza a si porta a casa tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Prestazione di fisico e carattere la squadra di Pirlo, questa volta cinica al punto giusto e capace di indossare l'elmetto senza farsi rimontare come successo in tante, troppe, altre occasioni. Nel primo tempo i Lupi partono forte, ma in tre minuti la gara cambia volto grazie all'iniziativa personale di Darboe e al goal da domber di razza di De Luca che fissano lo 0-2 all'intervallo. In chiusura di tempo bravissimo Stankovic su Tutino, poi a inizio ripresa Kasami sfiora il tris. Sampdoria operaia che controlla bene le sfuriate degli avversari fino al 77' quando Frabotta di testa riapre tutto su sviluppi di calcio d'angolo. Finale di sofferenza, ma senza sbavature e grandi occasioni per i calabresi, e tre punti d'oro che consenono alla Samp di allungare a +6 sulla zona playout in attesa delle gare del fine settimana.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.