Sampdoria-Brescia 1-1: blucerchiati raggiunti nel recupero, pareggio amaro

Pareggio amaro per la Sampdoria, che domina la partita contro il Brescia, ma in pieno recupero viene raggiunta dal goal di Adorni. Primo tempo con quattro occasioni da goal clamorose: un goal annullato (tra le proteste) e una traversa per Alvarez, una rete divorata invece da De Luca e una deviazione provvidenziale di un difensore su Depaoli. Nella ripresa il vantaggio porta la firma di Kasami al 61', poi i blucerchiati sembrano in controllo, sprecano al 93' con Stojanovic il possibile colpo del ko e al 94' Adorni di testa fissa l'1-1. Scende a tre punti il vantaggio sulla zona playout, complici le vittorie di Spezia e Ternana.

Sampdoria-Brescia 1-1, la cronaca

Prova a partire forte il Brescia, ma poi prende i comandi la Sampdoria, che crea diverse occasioni da rete. Al 18' gran palla di Yepes per Depaoli, che in area stoppa e conclude sul primo palo, deviazione decisiva in corner di Adorni. Al 21' annullato tra le proteste il goal del vantaggio di Alvarez, l'ex Sassuolo svetta in area e di testa trafigge Andrenacci, ma l'arbitro rileva un presunto fallo in attacco. Ci riprova al 33' l'uruguagio, ma questa volta la palla sbatte sulla traversa, poi due minuti dopo è De Luca a divorarsi l'1-0. Cross basso di Barreca, anticipo su Fares e conclusione alta da due passi. Errore clamoroso.

Nella ripresa proteste blucerchiate al 52' per un contatto in area tra Bjarnason e Depaoli, ma l'arbitro sorvola, poi la Sampdoria passa in vantaggio al 61'. Alvarez in acrobazia a centrocampo prolunga per Darboe, l'ex Roma cavalca in campo aperto: suggerimento per l'inserimento perfetto di Kasami che, a tu per tu, supera Andrenacci. La formazione di Pirlo tiene in mano il pallino del gioco e concede poco agli avversari, tentativo di Moncini di testa al 77' ma fuori misura e replica affidata ancora a Kasami con un tiro da fuori che all'81' termina tra le braccia del portiere. La beffa arriva nel recupero: al 92' Dickmann calcia alto, un minuto dopo Stojanovic cincischia in area e spreca la palla del 2-0, sul ribaltamento di fronte Adorni di testa anticipa Leoni e trova il goal dell'1-1.

Sampdoria-Brescia 1-1, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Brescia 1-1, il tabellino

Reti: 61' Kasami, 94' Adorni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6; Piccini 6.5 (79' Leoni 5), Ghilardi 5.5, Gonzalez 6; Depaoli 6, Kasami 6.5, Yepes 6.5 (85' Askildsen sv), Darboe 6.5 (69' Benedetti 5.5), Barreca; Alvarez 6.5 (85' Stojanovic 5.5), De Luca 5 (85' Ntanda sv). All. Pirlo.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci 7; Dickmann, Adorni, Papetti, Fares 5.5 (57' Mangraviti); Bertagnoli 6 (77' Besaggio), Van De Looi 5.5 (70' Paghera), Bisoli; Bjarnason 6.5 (57' Ferro); Moncini, Bianchi 5.5 (46' Jallow). All: Maran.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Note: ammoniti Moncini, Darboe. Al 79' espulso Maran, allenatore del Brescia.