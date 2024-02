Sampdoria, il nuovo infortunio di Esposito riavvicina Okaka

Nuovo infortunio alla coscia per Sebastiano Esposito e per la Sampdoria è nuovamente emergenza sul fronte offensivo, motivo per cui sembra riaprirsi la pista che porta a Stefano Okaka, attaccante svincolato che da tempo viene accostato ai blucerchiati. Nelle ultime ore sembra esserci stata un'accelerata, anche perché l'ex Bari ha già saltato diverse gare per lo stesso problema. Ora si parla di uno stop di un paio di settimane per una lesione muscolare di basso grado al quadricipite della coscia destra, ma bisogna anche evitare di rischiare ulteriori ricadute.

Torna così di moda Stefano Okaka, che ha già vestito la maglia blucerchiata per una stagione e mezza tra 2014 e 2015 con dieci goal in 45 partite. L'ultima esperienza dell'attaccante è stata in Turchia, 19 goal in 69 partite tra campionato, coppa ed Europa League tra 2021 e 2023, il giocatore è fermo di fatto da maggio 2023, anche se dal suo entourage hanno fatto sapere che si è sempre allenato individualmente, seguito da uno staff, in Spagna.

Continua comunque a piovere sul bagnato in casa Sampdoria, problemi fisici negli ultimi allenamenti anche per Gerard Yepes mentre proseguono i percorsi di recupero individuali per Fabio Borini, Andrea Conti, Samuel Ntanda, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira. Tutti fermi da tempo. Le buone notizie in vista della gara contro il Brescia di sabto 17 febbraio, potrebbero essere i recuperi di Kasami (già in panchina contro il Pisa) e Benedetti.

