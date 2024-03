Genoa, in tre corteggiano Gilardino

E' il momento decisivo per la trattativa Genoa-Gilardino. L'allenatore ha il contratto in scadenza a fine stagione, i risultati sono ottimi, la squadra viaggia a grande velocità, ha fatto punti con quasi tutte le big e il tecnico sta valorizzando molti giocatori. Al primo anno di Serie A Gila ha dimostrato di essere un mister di valore ed è per questo che la società sta provando a blindarlo con un prolungamento, ma ancora non si è arrivati alla fumata bianca. Le parti si sono viste ma solo intorno a Pasqua si incontreranno per prendere la decisione definitiva e la volontà sarebbe quella di proseguire insieme.

Genoa, le ultime notizie su Gilardino

Il mercato degli allenatori però non è semplice da prevedere perché il rischio dell'effetto dominio è sempre dietro l'angolo. Alcune squadre di Serie A sanno già che cambieranno a fine stagione e così sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Prima fra tutte c'è la Fiorentina che lascerà andare Italiano e avrebbe strizzato l'occhio proprio a Gilardino per continuare il suo processo di crescita.

A Monza c'è Adriano Galliani che l'allenatore di Biella lo conosce bene e che non ha avuto paura un anno e mezzo fa di affidare la squadra a Raffaele Palladino, all'esordio nel massimo campionato. Il tecnico ha fatto bene e anche lui è nel mirino di altre società, così se i brianzoli dovessero cambiare avrebbero individuato in Gilardino il possibile sostituto. Infine c'è il Bologna, rivelazione della Serie A ,che proverà a trattenere Thiago Motta tentato dalla Juventus per il dopo Allegri. Secondo Il Secolo XIX di oggi in edicola anche i felsinei in caso di cambio in panchina potrebbero puntare su Gila. Insomma il mercato degli allenatori è in pieno fermento, il Genoa vuole trattenere l'attuale tecnico, ma dovrà fare in fretta per evitare che i corteggiatori possano inserirsi nella trattativa per il rinnovo.