Calendario Genoa: date, orari e canali tv delle partite di aprile

La prossima gara del Genoa sarà contro il Frosinone sabato 30 marzo alle 15 al Ferraris, era l'ultima partita di cui era tutto noto, ma oggi la Lega Serie A ha aggiornato i calendari. Nella trentunesima giornata del campionato il Grifone affronterà domenica 7 aprile alle 18 il Verona in trasferta, una gara difficile perché l'Hellas è in piena lotta per non retrocedere e soprattutto nel suo stadio è cliente molto pericoloso.

Date, orari e canali tv delle prossime partite del Genoa

Nella trentaduesima il Genoa sarà invece impegnato contro la Fiorentina lunedì aprile alle 18,30, ancora in trasferta nella gara di ritorno del match che aveva aperto la stagione del ritorno in Serie A del Grifone, non una bella serata visto che Italiano dominò e vinse 4-1.

Giorno e orario scomodo anche per la trentatreesima giornata in cui l'avversario dei rossoblu sarà la Lazio, da affrontare al Ferraris dopo la vittoria dell'andata all'Olimpico, venerdì 19 aprile alle 18.30. Tutte le prossime partite del Genoa saranno trasmesse solamente da DAZN su sito e app ufficiale della piattaforma.