Genoa, chi è Valentin Carboni: possibile contropartita per Gudmundsson

Due settimane di sosta per il campionato e così torna di prepotenza il calciomercato. Da ieri continuano le voci sull'addio al Genoa di Gudmundsson con l'Inter che avrebbe affiancato Juventus e almeno due club di Premier League nella corsa al talento islandese. Il Grifone probabilmente sarà costretto a cederlo a fine stagione, ma non abbasserà la richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino, la stessa che a gennaio aveva spiazzato la Fiorentina.

Valentin Carboni per Gudmundsson, l'idea sull'asse Inter-Genoa

La dirigenza rossoblu non si muoverà da quella valutazione che non è semplice da raggiungere per i club italiani, per questo Marotta e Ausilio vorrebbero inserire una pedina di scambio per arrivare a Gudmundsson. Il giocatore perfetto in questo senso potrebbe essere Valentin Carboni, trequartista o seconda punta, proprio come Gud, che a 19 anni sta giocando in prestito al Monza dove ha messo a referto 22 presenze con 2 gol e 4 assist in campionato. Di lui si parla un gran bene da tempo e con Palladino sta dimostrando che le voci hanno un fondamento, duttile e tecnico, Carboni ha già dimostrato di essere un giocatore vero e adesso aspetta di capire quale sarà il suo futuro.

L'argentino che, come idolo non può che avere Lionel Messi, è figlio d'arte con il papà Franco che ha giocato anche in Italia nel Catania e proprio nella società siciliana Valentin muove i primi passi nelle giovanili prima di volare, insieme al fratello, all'Inter nel 2020. In nerazzurro si mette in mostra nella Primavera per due stagioni di fila e riesce anche ad esordire in prima squadra nel campionato scorso con 5 presenze. Chissà che non possa essere lui il prossimo Gudmundsson anche se l'operazione potrebbe non essere facile, come già dimostrato con Dragusin, il Genoa preferisce cedere per soldi e senza contropartite in modo da poter poi portare avanti le proprie trattative.