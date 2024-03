Genoa-Frosinone, inizia la vendita dei biglietti: modalità e prezzi

Il Genoa si ferma per la sosta per le Nazionali dopo l'ottimo punto conquistato a Torino con la Juventus. Gilardino è tornato a muovere la classifica dopo le due sconfitte con Inter e Monza, ora dovrà aspettare due settimane per tornare in campo contro il Frosinone il 30 marzo nell'ultima gara del mese. La preparazione per la gara partirà presto anche se inizialmente sarà senza i sei nazionali che hanno raggiunto le proprie destinazioni e torneranno a Pegli solo la prossima settimana.

Genoa-Frosinone, biglietti in vendita

In vista del match sul sito ufficiale del Grifone sono state rese note le date e le modalità, oltre che i prezzi, per l'acquisto dei biglietti che saranno disponibili "da martedì (ore 10) sul sito ufficiale, ricevitorie Vivaticket, Ticket Office al Porto Antico e Store di Chiavari. La vendita è libera. L’acquisto dei tagliandi non prevede tessera del tifoso. La partita sabato 30 marzo allo stadio Ferraris (ore 15). Biglietti settore ospiti reperibili dopo determinazioni delle autorità competenti. I titoli di accesso di Genoa-Frosinone possono essere acquistati, fino a un massimo di 4 biglietti a persona, con le modalità vigenti e nei punti vendita sopraindicati. Per questa occasione il club ha attivato la promo Under 14 nei settori Gradinata Laterale e Gradinata Zena. I giovani sotto i 14 anni possono richiedere un tagliando omaggio, esclusivamente al Ticket Office in via Al Porto Antico 4 e allo Store di Chiavari in via Vittorio Veneto 48, previa presentazione di un biglietto o abbonamento di un adulto per il medesimo settore. Questi i prezzi base a tariffa Intera (U16) – Gradinata Laterale: € 25 (€ 15), Gradinata Zena: € 35 (€ 15), Distinti: € 80 (€ 40), Tribuna Inferiore: € 140 (€ 70)".