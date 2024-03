Genoa, la notte magica di Retegui e Gudmundsson

Trascinatori del Genoa e delle rispettive nazionali, la notte di ieri ha incoronato Retegui e Gudmundsson, micidiali con le maglie di Italia ed Estonia. Il Grifone valica così i confini italiani mostrando al mondo i suoi gemelli del gol che al ritorno a Pegli proveranno a lanciare ancora più in alto il Grifone.

Retegui è il nuovo centravanti della Nazionale?

Spalletti nell'amichevole contro il Venezuela ha scelto Mateo come centravanti dell'Italia, la maglia da titolare era nell'aria, da tempo il CT seguiva di persona l'ambientamento nel campionato italiano del bomber rossoblu che ha ricambiato la fiducia togliendogli le castagne dal fuoco. La Nazionale gioca male, rischia tantissimo, e alla fine ha la meglio sul piccolo Venezuela grazie alla doppietta dell'oriundo che sale così a cinque reti in Nazionale.

Due palloni giocabili e due gol, tanta lotta con i centrali avversari e la sensazione che sia davvero lui la migliore scelta possibile per i prossimi Europei. Non sarà Riva, Rossi o Vieri, ma il Tigre è un lottatore e un killer dell'area di rigore, più di Scamacca, di Raspadori e degli altri attaccanti italiani. In Germania ci sarà e potrà dire la sua.

Gudmundsson trascina l'Islanda

Mentre negli Stati Uniti Retegui dava respiro all'Italia, nel Vecchio Continente Gudmundsson faceva sognare i tifosi dell'Islanda. La sua storia con la Nazionale, contrassegnata da alcuni problemi con l'allenatore, è ricominciata nel momento più importante. La formazione del Nord Europa era infatti impegnata nei playoff per le qualificazioni ai prossimi Europei e ha schiantato 4-1 Israele con il folletto rossoblu che ha segnato una tripletta ribaltando il vantaggio iniziale di Zahavi.

Gudmundsson segna al 39' e poi all'83' all'87' chiudendo i conti e trascinando i suoi alla finale playoff in cui sfiderà l'Ucraina del compagno Malinovskyi, in campo nell'ultima quarto d'ora e uomo della svolta nella rimonta ucraina ai danni della Bosnia con il 2-1 finale figlio delle reti di Yaremchuk e Dovbyk negli ultimi cinque minuti. Martedì la partita che vale il biglietto per la Germania, sarà anche Gudmundsson contro Malinovskyi, sull'aereo c'è posto solo per uno.

