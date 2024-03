Genoa incubo delle grandi, quanti punti con le big

Trentaquattro punti in 29 partite di cui 12 con le grandi della Serie A. Il Genoa è stato fino a questo momento un incubo per le big che contro le neopromosse solitamente sono dei rulli compressori. Il Grifone invece ha tenuto a bada quasi tutte le prime della classifica strappando punti importanti per tenersi ben lontano dalla zona retrocessione, oggi addirittura lontana dieci punti.

I risultati del Genoa contro le grandi

Per raccontare il campionato del Genoa contro le grandi si parte da Torino, da domenica scorsa e dallo 0-0 imposto alla Juve in casa, secondo punto strappato dopo l'1-1 dell'andata ad Allegri da Alberto Gilardino che anche contro l'Inter prima in classifica è andato vicino al doppio colpo pareggiando in casa 1-1 e perdendo 2-1 a Milano con un rigore molto dubbio a sfavore e un secondo tempo a insidiare più volte la capolista. Rimpianti e non pochi anche nel doppio confronto con il Napoli campione d'Italia con due pareggi entrambi arrivati subendo la rimonta degli azzurri, dal 2-0 a Marassi e dall'1-0 quasi allo scadere al Maradona. Una storia che si ripete quella della doccia gelata nel finale anche a Bologna contro la rivelazione guidata da Thiago Motta con l'1-1 finale.

Ottimo il percorso fino a oggi con le romane con l'1-0 di inizio stagione all'Olimpico con la Lazio e lo straripante 4-1 interno con la Roma, vedremo al ritorno cosa succederà, così come bisognerà aspettare qualche settimana per provare un altro blitz a San Siro contro il Milan che al Ferraris vinse, ancora nel finale, con gol di Pulisic, probabilmente viziato da un tocco di mano.

Fino a questo momento sono state solo due le big davvero indigeste per Gilardino, l'Atalanta dell'ex Gasperini, 0-2 al Gewiss Stadium e 1-4 a Marassi, e la Fiorentina che sbancò il Ferraris 4-1 alla prima di campionato. Anche in questo ci sarà modo di rifarsi al ritorno.