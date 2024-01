Cittadella-Sampdoria, probabili formazioni: Pirlo ritrova Benedetti e Kasami

Domenica 28 gennaio 2024 si gioca Cittadella-Sampdoria, posticipo della 22esima giornata di Serie B. Dopo le sconfitte contro Venezia e Parma i blucerchiati hanno bisogno di punti per consolidare la classifica e allontanarsi dalla zona playout. Pirlo deve fare sempre i conti con le assenze, ma qualche buona notizia arriva dall'infermeria. Le probabili formazioni e le scelte degli allenatori per la partita; calcio d'inizio alle ore 16:15.

Cittadella-Sampdoria, le scelte di Pirlo

In porta Stankovic, in difesa linea a quattro consolidata con Facundo Gonzalez e Ghilardi al centro, Murru e Deapoli esterni bassi. Buone notizie per il centrocampo perché rientrano Kasami (ha scontato la squalifica e superato i problemi fisici) e Benedetti. Il primo sarà in mediana con Giordano e Yepes mentre Ricci, che non ha convinto, tornerà in panchina. Il secondo, visti i problemi in attacco, farà coppia con Verre alle spalle della punta. De Luca rimane in vantaggio, ma scalpitano il nuovo acquisto Alvarez e il giovane Ntanda. Tra le notizie positive anche Vieira sulla via del recupero, potrebbe essere disponibile per la gara successiva contro il Modena. Sempre out, infine, i vari Esposito, Borini, Pedrola, Ferrari e Conti.

Cittadella-Sampdoria, le scelte di Gorini

Buon campionato finora per il Cittadella: 36 punti in classifica e quinto posto. La formazione di Gorini cerca però riscatto dopo aver perso 3-1 in trasferta contro la Ternana. In porta Kastrati, difesa a quattro con Salvi, Pavan, Negro e Carissoni. A centrocampo rientra Branca dalla squalifica e si riprende il posto in mediana, con lui Vita e Carriero. In attacco Cassano a supporto di Pandolfi e Pittarello.

Cittadella-Sampdoria, le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pandolfi, Pittarello. All. Gorini.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Yepes, Kasami, Giordano; Verre, Benedetti; De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Calcio d'inizio: domenica 28 gennaio 2024, ore 16:15.

Dove vedere Cittadella-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

