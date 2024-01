Venezia-Sampdoria 5-3: rimonta con l'uomo in meno, poi esultano i lagunari

Partita incredibile al Penzo. La Sampdoria perde 5-3 e paga a caro prezzo l'espulsione di Benedetti a fine primo tempo, eccessiva con due gialli in pochissimi minuti, ma decisiva nell'economia della partita. Da una parte rimane l'ottima reazione, con l'uomo in meno, e la rimonta di due goal alla seconda classificata dal campionato, dall'altra rimangono anche alcune ingenuità clamorose, che hanno pesato come un macigno nell'economia del match. Incredibile il fallo da rigore di Ricci, inaccettabile per un giocatore della sua esperienza un'entrata scomposta in area di quel tipo. Al netto della pignoleria del direttore di gara rimane anche l'eccesso di foga di Benedetti, che costringe i suoi compagni a giocare più di una frazione di gioco con l'uomo in meno. Botta e risposta tra Pohjanpalo e Benedetti nel primo tempo, poi il penalty già raccontato che consente all'attaccante finlandese di siglare il 2-1, poco dopo le due ammonizioni che cambiano la storia del match. Nella ripresa la squadra di Pirlo entra in campo convinta, ma viene trafitta per la terza volta da Pohjanpalo. Non demorde e riagguanta il pareggio con De Luca e Depaoli, poi crolla nel finale con Busio ed Ellertsson che regalano i tre punti ai lagunari.

Venezia-Sampdoria 5-3, la cronaca

Alla prima vera occasione passa in vantaggio il Venezia. Corre il minuto 16 quando Pierini in area suggerisce per Pohjanpalo, lesto a insaccare con un tocco sporco sotto porta. La Sampdoria reagisce e pareggia al 30'. Bravo Yepes a rubare il pallone, scambio con Ricci che glielo restituisce e incursione in area con scarico a rimorchio per Benedetti, bravo a superare Joronen da pochi passi. I lagunari riprendono in mano le redini del gioco e nel quarto d'ora finale succede di tutto: Lella spara alto di testa al 31', tre minuti dopo Ricci regala un rigore agli avversari con un'entrata fuori tempo su Johnsen, dal dischetto Pohjanpalo trasforma e trova la doppietta. Ingenuità incredibile del centrocampista e match in salita perché poi, in una manciata di minuti, il direttore di gara ammonisce due volte Benedetti (decisione rivedibile) facendo infuriare anche Pirlo, costretto a giocare tutto il secondo tempo con l'uomo in meno.

Nella ripresa buon approccio dei blucerchiati, che giocano con un buon piglio nonostante l'inferiorità numerica, ma vengono trafitti per la terza volta da Pohjanpalo al 58': bella azione in velocità, cross di Johnsen e colpo di testa vincente, in tuffo, del bomber finlandese. I ragazzi di Pirlo non si scoraggiano e riaprono i giochi al 66' con un gran goal di De Luca, bravo a partire sul filo del fuorigioco e a superare Joronen con un destro al volo su suggerimento di Depaoli. Match vibrante. Al 69' Zampano scheggia il palo esterno con il sinistro, poi pareggia i conti Depaoli, cross dalle retrovie e tocco di testa ad anticipare Altare e beffare Joronen. La grande rimonta viene però vanificata due minuti dopo dal nuovo vantaggio siglato da Busio, poi allunga Ellertsson al 76' con un sinistro rasoterra da dentro l'area. Finale senza sussulti con i blucerchiati stremati e i lagunari che controllano e si portano a casa i tre punti, ultima occasione per il Venezia con Tessman, bella risposta in angolo di Stankovic.

Venezia-Sampdoria 5-3, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Venezia-Sampdoria 5-3, il tabellino

Reti: 16' e 35' (rig.) e 58' Pohjanpalo, 30' Benedetti, 66' De Luca, 72' Depaoli, 74' Busio, 78' Ellertsson

Venezia (4-3-3): Joronen 5.5; Candela 6, Altare 5 (81' Dembelé sv), Sverko 5.5, Zampano 6.5; Busio 6.5, Lella 5.5 (46' Ellertsson 7), Tessmann 6.5; Johnsen 7 (85' Olivieri sv), Pohjanpalo 8 (81' Gytkjaer sv), Pierini 6.5 (81' Svoboda sv). All. Vanoli.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 5.5; Stojanovic 5, Ghilardi 5, Murru 5.5, Giordano 5.5; Depaoli 6.5, Yepes 6.5 (83' Panada sv), Ricci 4; Benedetti 5.5, Verre 5 (64' Barreca 5.5); De Luca 6+ (83' La Gumina sv). All. Pirlo.

Arbitro: Dionisi dell'Aquila

Note: ammoniti Lella, Benedetti, Verre, Sverko, Johnsen. Al 43' espulso Benedetti per somma di ammonizioni.