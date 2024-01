Venezia-Sampdoria 5-3, pagelle: Ricci regala un rigore, in difficoltà la difesa

La Sampdoria perde 5-3 a Venezia al termine di un match incredibile con otto goal, un espulso e una rimonta in dieci uomini che non basta a evitare la sconfitta. Nel primo tempo botta e risposta tra Pohjanpalo e Benedetti, ma Ricci rovina tutto regalando un rigore agli avversari con una brutta entrata in area su Johnsen, il bomber finlandese non perdona e trasforma. Finale incredibile con due gialli in pochi minuti per Benedetti, cartellino rosso eccessivo di un direttore di gara forse troppo pignolo e che pesa come un macigno sul proseguo del match. Nella ripresa allunga ancora il Venezia con la tripletta di Pohjanpalo, ma i ragazzi di Pirlo reagiscono alla grande e rimontano grazie a De Luca e Depaoli. La gioia dura pochi minuti, i lagunari, con l'uomo in più, mettono il turbo e tornano in vantaggio con Busio prima di chiudere i conti con Ellertsson.

Da una parte rimane l'ottima reazione, con l'uomo in meno, e la rimonta di due goal alla seconda classificata dal campionato, dall'altra rimangono anche alcune ingenuità clamorose, che hanno pesato come un macigno nell'economia del match. Incredibile il fallo da rigore di Ricci, inaccettabile per un giocatore della sua esperienza un'entrata scomposta in area di quel tipo. Del cartellino rosso a Bendetti abbiamo già parlato, sbanda anche la difesa con Stojanovic in grande difficoltà e Ghilardi in sofferenza su un giocatore esperto come Pohjanpalo. Note negative anche in attacco, De Luca segna un gran goal, ma fatica a creare altre occasioni, Verre non si accende nemmeno questa volta e senza Esposito non è la stessa cosa. Serve qualche intervento sul mercato, la rosa è troppo corta.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.