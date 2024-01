Vi ricordate Fornaroli? Da meteora Samp al sogno Coppa d'Asia con l'Australia

Sampdoria, ti ricordi di Bruno Fornaroli? Meteora blucerchiata tra il 2008 e il 2012, oggi protagonista, all'età di 36 anni, con la maglia della nazionale dell'Australia, in campo in questi giorni per la Coppa d'Asia. Uruguaiano di nascita, ha ritrovato goal e continuità proprio nel massimo campionato australiano, per poi ottenere anche la cittadinanza nel 2022, guadagnandosi così la possibilità di giocare con la maglia della nazionale.

Bruno Fornaroli arrivò alla Sampdoria nel luglio del 2008: un investimento di tre milioni di euro per la società con cinque anni di contratto. Con i tifosi si instaurò subito un buon feeling, nonostante le poche presenze accumulate. Cinque in Serie A con un goal annullato (probabilmente ingiustamente) nel derby contro il Genoa vinto 1-0 dai rossoblù, cinque tra Europa League e Coppa Italia con tre goal totali. A metà stagione venne girato agli argentini del San Lorenzo, poi passò ancora in prestito a Recreativo Huelva in Spagna. Nuovo transito in blucerchiato nel 2010 con un gettone di presenza, altro prestito al Nacional e ulteriore ritorno a Genova, questa volta in Serie B, nel 2011. Con undici presenze (e zero goal) partecipò alla promozione della Sampdoria di Beppe Iachini. Nel 2012 venne ceduto a titolo definitivo.

Dopo alcune esperienze con Panathinaikos Danubio e Figueirense, trova la sua dimensione ideale in Australia: dal 2015 gioca in A-League e i numeri sono straordinari: 58 goal in 82 gare con il Melbourne City, 35 in 79 con il Perth Glory e infine 19 in 29 con il Melbourne Victory. Dopo aver ottenuto la cittadinanza australiana ha esordito nel marzo 2022 con la nazionale, oggi partecipa alla Coppa d'Asia. All'esordio, sabato 13 gennaio 2024, i 'Canguri' hanno superato 2-0 l'India, Fornaroli è subentrato al 72'.

