Cinghiali a spasso in mezzo alla strada alla Foce

Non è la prima volta e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Ancora una volta sono stati segnalati cinghiali a spasso in mezzo alla strada, questa volta alla Foce. La polizia locale ha infatti lanciato l'allarme attraverso il canale Telegram Genova Alert segnalando gli animali a spasso sulla carreggiata.

Gli ungulati sono stati avvistati in via Casaeregis intorno alle ore 17:45 di giovedì 16 febbraio 2023, e poi in via Rimassa, intorno alle ore 18:15, si tratta di due animali. È importante prestare la massima attenzione perché rappresentano un potenziale pericolo per motociclisti e automobilisti.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione preoccupante. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, animali in sopraelevata e in piazza De Ferrari, un anziano scaraventato a terra da un ungulato e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni. Tra gli episodi più recenti il cinghiale trovato sullo zerbino di casa da un cittadino, in via Poligono di Quezzi e animali a spasso in corso Europa.