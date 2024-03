VIDEO | Mareggiata a Boccadasse e in Corso Italia

Allerta meteo gialla sulla parte centrale della Liguria, Genova compresa, fino alle ore 15 di giovedì 28 marzo 2024 e mareggiata in corso. Le immagini sono state girate tra Boccadasse e Corso Italia in tarda mattinata e mostrano le onde che avvolgono l'iconico borgo marinaro, regalando fotografie suggestive ai tanti curiosi presenti tra spiaggia e il belvedere Firpo. Al momento non sono segnalati danni, anche se il mare ha trascinato rami e detriti, per precauzione alcune barche sono state spostate, 'posteggiate' tra le auto, altre poco prima dell'accesso alla spiaggia. Per ora sembra resistere alla furia del mare la bandiera del Genoa issata sullo scoglio, al centro di tante polemiche in passato.

Anche in corso Italia onde alte, che però al momento non raggiungono la passeggiata sul lungomare Qualche problema in più nella serata di mercoledì, invece, tra via Oberdan e via Murcarolo tra Quinto e Nervi, perché la mareggiata ha raggiunto la strada rischiando di travolgere i passanti. Motivo per cui è stato sconsigliato il passaggio dei motocicli.

Il mare in passato ha fatto danni a Boccadasse. Nel gennaio del 2023 era andato distrutto il tradizionale gozzo bianco e azzurro che stazionava sulla spiaggia, il 29 ottobre 2018, invece, la mareggiata aveva devastato le infrastrutture, le imbarcazioni e le attività commerciali, mettendo a repentaglio la vita di diversi residenti. Da tempo i residenti esprimono preoccupazione e chiedono a gran voce la messa in sicurezza dalla furia del mare con la costruzione di una diga soffolta in seguito alla ricostruzione avvenuta dopo la devastante mareggiata dell'ottobre 2018. L'amministrazione aveva promesso impegno in questo senso, ma nei mesi scorsi le associazioni avevano lanciato un nuovo grido d'allarme anche attraverso le pagine di GenovaToday.

