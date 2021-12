"Una diga soffolta per salvare Boccadasse dalle mareggiate", la richiesta della Proloco

Il presidente della Proloco di Boccadasse, Cesare Pastorino, ha scritto ai consiglieri del del Municipio VIII Medio Levante per chidere che venga adottato un provvedimento analogo a quello approvato nel vicino Municipio Levante.

"Siamo venuti a conoscenza - si legge - che il vicino Municipio IX Levante, ha approntato un ordine del giorno, collegato al programma triennale, finalizzato a richiedere la realizzazione di opere di protezione a mare per il quartiere di Sturla, attraverso l'inserimento nel Dup (documento unico di programmazione).

"L'idea è quella di creare una diga soffolta che possa proteggere dalla violenza delle mareggiate i locali e la piscina della Sportiva Sturla. Come certamente saprete, in questi tre anni, dopo la devastante mareggiata del 29 ottobre 2018, la nostra Proloco - prosegue Pastorino -, insieme alle altre tre associazioni presenti nel borgo, ha lanciato la petizione 'Salviamo Boccadasse dalle mareggiate!' con la raccolta di migliaia di firme che consegneremo al sindaco Marco Bucci".

"Vi facciamo peraltro rilevare - prosegue Pastorino - che l'antico borgo di Boccadasse, in caso di analoghe future e probabili mareggiate, oltre ai danni alle infrastrutture, alle imbarcazioni e alla attività commerciali come subirà nuovamente tutta la costa ligure, rischierà, come già accaduto nell'ottobre 2018, di mettere a repentaglio la vita delle famiglie che vivono in case vicinissime al mare".

"Siamo quindi a chiederVi ufficialmente di approvare in un ordine del giorno un'analoga richiesta - conclude Pastorino -, anche per Boccadasse, di inserire il progetto di protezioni a mare nel Dup così come è stato fatto dal Municipio IX Levante. Abbiamo bisogno di tutto il Vostro aiuto. Di tutto il Consiglio del Municipio VIII Medio Levante".