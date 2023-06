Boccadasse, riposizionata la bandiera del Genoa sullo scoglio

A distanza di un paio di giorni dalla sparizione è tornata sullo scoglio di Boccadasse la celebre bandiera del Genoa che da molti anni sventola nell'iconico borgo marinaro del levante genovese. Il vessillo, già al centro di diverse polemiche negli ultimi anni, era sparito nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023, secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona perché rimossa da ignoti approfittando del buio. Nella serata di martedì 27 giugno 2023 i pescatori di Boccadasse hanno riposizionato sulla bandiera sullo scoglio.

La bandiera era stata al centro di un caso mediatico nei mesi scorsi, dopo l'esposto presentato in Procura da due tifosi della Sampdoria. Il vessillo era stato rimosso in via precauzionale, poi era stato nuovamente issato dai tifosi del Genoa che si erano dati appuntamento nel borgo attraverso il tam tam sui social.

In questi anni la bandiera è comunque sparita diverse volte in concomitanza con violente mareggiate (ma non in occasione dell'ultima, a gennaio), ma è sempre stato riposizionata dai pescatori della zona. L'anno scorso, nel mese di agosto, aveva partecipato anche Alexander Blessin, in quel momento allenatore del Grifone.