Allerta meteo: le disposizioni del Coc, chiusure e regole di prudenza

La parte centrale della Liguria - tra cui Genova - è entrata in allerta meteo gialla da mezzanotte e fino alle 15 di oggi, giovedì 28 marzo. Sui bacini grandi del levante invece, ricordiamo che l'allerta parte dalle 6 e termina alle 18 (mentre sui bacini piccoli e medi e nell'entroterra, gli orari sono gli stessi di Genova).

Nella notte, nel capoluogo ligure, fortunatamente non si sono registrati particolari interventi legati al maltempo, anche perché in gran parte della città si è messo a piovere verso le 4 del mattino. Qualche problema ieri verso le 22,30 tra via Oberdan e via Murcarolo, a causa della mareggiata che ha raggiunto la strada: il transito è stato sconsigliato ai motocicli e la polizia locale ha diramato un avviso sul canale Telegram GenovaAlert, tuttavia non c'è stato bisogno di chiudere il passaggio e la potenza delle onde è diminuita in tarda serata.

In ogni caso, ieri il centro operativo comunale di Genova si è riunito e ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile comunale.

Le chiusure

Per quanto riguarda le chiusure, restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono inoltre monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di Protezione Civile e della Polizia Locale.

I comportamenti di autoprotezione

In più i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare, all’emanazione dello stato di allerta occorre proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati; spostare auto o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti; tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica.

All'entrata in vigore dell'allerta è consigliabile tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali; stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città; non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l’uso dell’ascensore.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso i pannelli a messaggistica variabile, il sito della Regione Liguria, del Comune di Genova e tramite il canale Telegram @GenovaAlert.